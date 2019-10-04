Москва, , 12:13 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии, которые проходят службу в подразделениях специального назначения, равнозначны в уровне подготовки своим китайским коллегам. Об этом заявил начальник главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк на состоявшемся 4 октября брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом военнослужащие каждой их сторон имеют определенные преимущества. Китайцы могут похвастаться отличными навыками рукопашного боя, а российские бойцы — скоординированными действиями в боевых условиях.

«У нас практически равнозначный опыт, мы не выступаем в роли учителя, у нас идёт обмен опытом. У китайской стороны хорошие наработки в огневой подготовке, хорошие наработки в рукопашном бое, у нас лучше наработки в действиях в составе подразделения», — сказал Семиляк.