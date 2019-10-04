Таллин, , 12:07 — REGNUM Вступило в силу решение суда о заключении под стражу сроком на 5 лет бывшего сотрудника главной эстонской спецслужбы страны КАПО Владимира Куликова, сообщает портал эстонского издания Postimees. Суд над Куликовым шёл в закрытом режиме и детали обвинения неизвестны, однако статья, по которой экс-сотрудник эстонской госбезопасности осуждён, подразумевает разведдеятельность, направленную против Эстонии.

При этом обвинение не выявило признаков государственной измены осуждённого, в связи с чем осталось неясным, как именно Куликов занимался шпионажем в пользу России, если не является изменником. Утверждается, что ему после увольнения было рекомендовано не ездить в Россию из-за риска возможного внимания со стороны российских спецслужб, однако он пренебрёг предупреждением, посетил Россию, где, по утверждению обвинения, «спецслужбы и вступили с ним в контакт». Это единственная подробность из обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куликов был задержан в марте 2019 года. Во время службы в КАПО был награждён орденом Орлиного креста и один раз был признан «сотрудником года». В 2012 году он уволился из органов по состоянию здоровья в связи с травмой, полученной при прохождении службы.

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