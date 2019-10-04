Рига, , 12:05 — REGNUM

Получение Латвией статуса непостоянного члена в Совете безопасности ООН в 2025 году является одной из главных внешнеполитических задач страны, заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица на заседании «Всемирного союза свободных латышей» — координационного органа латвийских эмигрантов, постоянно проживающих за границей. Слова Калниня-Лукашевицы приводит портал латвийского общественного вещателя LSM сегодня, 4 октября.

По её словам, Латвия намерена мобилизовать латвийские общины в мире через свои диппредставительства. При этом возможную решающую роль дипломат видит в поддержке диаспор в Австралии, Новой Зеландии и регионе Тихого океана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генассамблея ООН ежегодно во время очередной сессии избирает на двухлетний срок пять непостоянных членов Совбеза ООН. В июне 2019 года непостоянными членами были избраны Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.