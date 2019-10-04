Тбилиси, , 12:04 — REGNUM Представители НАТО и правительства Грузии отметили «уникальный масштаб и глубину» двусторонних отношений и сотрудничества, о чем заявили после состоявшегося 3 октября в Батуми заседания комиссии НАТО-Грузия. По итогам заседания стороны распространили специальное заявление, текст которого публикуют грузинские СМИ. В нем традиционно отмечены успехи Грузии и даны общие рекомендации по дальнейшим шагам, без конкретных обещаний.

«Союзники приветствуют достигнутый Грузией на протяжении последних десяти лет прогресс в плане консолидации демократии, экономического развития, повышения эффективности оборонных институтов и модернизации сил обороны. Новое правительство Грузии целенаправленно продолжает осуществление указанных реформ», — говорится в совместном заявлении.

Согласно этому документу, на заседании было принято решение об обновлении и улучшении так называемого «существенного пакета» (SNGP), которым правительство Грузии руководствуется на протяжении уже на протяжении 5 лет, после Уэльсского саммита НАТО.

«Отмечая 5-летие существенного пакета НАТО-Грузия, послы-союзники и Грузия признали успех осуществления этого пакета, который был достигнут совместными усилиями Грузии, НАТО и партнерских стран. Успешно функционирует школа институционного строительства обороны и совместный центр учений и оценки (JTEC), и НАТО поддерживает его важные цели и задачи. Мы приветствуем учения НАТО-Грузия, которые прошли в марте 2019 года с участием 21 страны НАТО и 3 партнерских стран. Это был первый случай, когда Генштаб Грузии и JTEC на основании стандартов НАТО совместно запланировали и провели многонациональные учения по реагированию на кризисы», — сказано в заявлении.

Согласно документу, НАТО планирует провести в Грузии очередные подобные учения в 2022 году.

В заявлении традиционно говорится о приверженности НАТО решению Бухарестского саммита, с оговоркой, что ПДЧ (МАР) является обязательной вехой на пути членства Грузии в альянсе.

Так же традиционно послы НАТО выражают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, призывают Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, вывести свои войска с этих территорий и выполнить все условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. НАТО осуждает нарушения прав человека в «регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии», возведение «искусственных заграждений под видом обозначения границ» и расценивает их как грубое нарушение суверенитета Грузии и норм международного права.

А также приветствует выполнение Грузией обязательств о неприменении силы и призывает Россию к ответным шагам в этом направлении.

В конце выдержанного в традиционном для НАТО тоне заявления выражена уверенность в продолжении всеобъемлющего сотрудничества и ожидание, что комиссия НАТО-Грузия и впредь будет играть главную роль в углублении политического диалога с Грузией и усилении с ней практического сотрудничества.

Такое традиционное заявление, без конкретных обещаний уже вызвало скептические замечания ряда не относящихся к прозападному крылу политиков и независимых грузинских экспертов. В том числе замечание о том, чем именно заслужила та же Северная Македония уже почти гарантированное ей право на членство в альянсе и чем отстает от нее Грузия. Вопросы, на которые убедительных ответов от представителей альянса грузинская общественность так и не услышала.

Напомним также, что ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии недвусмысленно намекнул, что если Грузия и будет принята в альянс, то действие пятой статьи устава организации не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Подобное откровенное замечание возмутило большую часть общественности, которая продолжает надеяться на возвращение обоих «регионов» в состав Грузии.

Комиссия в формате НАТО-Грузия была создана вскоре после августовской войны и функционирует с сентября 2008 года.