Житомир, Украина, , 12:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил украинского президента Владимира Зеленского, что у Киева с Минском проблем не будет, и белорусская сторона намерена «свято» следовать соглашениям. Об этом он заявил 4 октября на переговорах в Житомире.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко подчеркнул, что у Украины никогда не было проблем с Белоруссией, и никогда не будет. Он назвал белорусских граждан самыми добрыми и надежными сторонниками Украины и пообещал Киеву «братские тесные отношения».

«Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава Белоруссии прибыл с рабочим визитом на Украину. Его переговоры с Зеленским посвящены, в частности, состоянию и перспективам развития двусторонних отношений.

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