Минск, , 12:07 — REGNUM Спектр сфер, в которых происходит сотрудничество между белорусской республикой и Евросоюзом, очень обширен. Об этом заявил глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Евросоюза рассказал, что стороны «активно и постоянно» сотрудничают по вопросам энергетики, предпринимательства, финансам, защите окружающей среды, культурного наследия и другим. Он также отметил, что сфер, в которых происходит взаимодействие так много, что проще перечислить те, где его нет.

«На самом деле проще будет назвать те сферы, по которым Белоруссия и ЕС пока еще не сотрудничали, где мы еще не искали совместные вызовы и не преследовали общие цели», — заявил Шубель.

Также глава представительства сообщил, что Европейский союз планирует дальнейшее развитие проекта «Восточное партнерство».

Напомним, инициатива «Восточное партнерство» была создана для развития связей между Евросоюзом с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной. Три последних страны позже заявили о желании вступить в Европейских союз.