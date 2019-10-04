Рим, , 11:54 — REGNUM В пятницу, 4 октября, входящей в состав коалиционного правительства Италии популистской партии «Движение 5 звезд» исполнилось 10 лет.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

4 октября 2009 года, в праздник святого Франциска, в Милане движение «Друзей Беппе Грилло» под руководством известного комического актера было преобразовано в «Движение 5 звезд».

На первых после формирования партии национальных выборах 2013 года «Движение» с направленными против истеблишмента популистскими лозунгами получило 25% голосов, а в 2018 — уже 33%, что позволило партии занять две трети постов в правительстве. Актуальный рейтинг партии — около 19%.