Киев, , 12:02 — REGNUM Генеральный директор украинского госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, работая на Украине, нарушает законы двух стран. Об этом сообщило 4 октября информационное агентство «УНИАН».

Журналисты рассказали, что чиновник, в нарушение законов Украины, имеет двойное гражданство Украины и Литвы.

Кроме того, по данным СМИ, Абромавичус не запрашивал в Литве соответствующее разрешение для работы государственным служащим в другом государстве. Подобное разрешение он также не просил, когда был министром экономики Украины.

Журналисты связывают безнаказанность Абромавичуса с его тесными контактами с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

По словам специалиста по конституционному праву Литвы, бывшего судьи литовского конституционного суда Витаутаса Синкявичуса, работа иностранным чиновником без соответствующего разрешения правительства Литвы является основанием для лишения гражданства страны.

Журналисты отметили, что сам Абромавичус никак не комментирует ситуацию и не отвечает на звонки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Укроборонпрома» заявил, что недостроенный крейсер «Украина» нужно продать, потому что Украине не нужны корабли такого размера.

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