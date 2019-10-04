Тбилиси, 4 октября 2019, 11:49 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рассказал о причинах и целях визита президента Германии Штайнмайера в Грузию, указав, что глава Германии приедет без предложения какой-либо инициативы. Об этом 3 октября сообщает «Интерпрессньюс».
Залкалиани указал, что визит Штайнмайера был запланирован ранее, во время визита президента Грузии в Германию, и является свидетельством поддержки Германией Грузии.
Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер приезжает в Грузию с официальным визитом 6 октября.
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