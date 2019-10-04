Милан, Италия, , 11:48 — REGNUM Руководители правоцентристских партий Италии в пятницу, 4 октября, заявили о намерении инициировать отставку министра образования Лоренцо Фьорамонти.

Днем ранее Il Giornale опубликовал некоторые выдержки из записей на странице Фьорамонти в Facebook, сделанные в последние несколько лет.

В этих записях министр, представляющий в правительстве популистов из «Движения 5 звезд», делает острые выпады в отношении женщин-политиков, а также в отношении полицейских.

Из тех же публикаций стало известно, что живший за границей будущий министр образования отдал своего ребенка в англоязычную школу и что тот не сдавал экзамен по итальянскому языку и литературе.

Фьорамонти уже принес извинения за свои прежние высказывания, однако правоцентристам не кажется, что этого достаточно. Министр недостоин представлять Италию и должен немедленно подать в отставку, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Ранее тот же министр заявил, что в школьных кабинетах не должны присутствовать распятия, чем тоже вызвал критику со стороны правоцентристов. Однако на этот раз к правым политикам присоединились в своем осуждении и либералы.

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