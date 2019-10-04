Яунде, , 11:51 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя распорядился освободить 333 заключенных, которые были арестованы в связи с англоязычным сепаратистским восстанием. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на официальное заявление Бийи.

В заявлении президента говорится, что он решил прекратить их преследование в военных судах. Оно было зачитано правительственным чиновником на крупной конференции по проведению общенационального диалога. Основной задачей конференции является урегулирование конфликта, в результате которого за последние три года тысячи человек погибли и 500 000 человек были перемещены.

Кризис начался с того, что адвокаты и учителя начали забастовку из-за использования французского языка в судах и школах в англоязычных северо-западных и юго-западных регионах страны.

В октябре 2017 года активисты объявили об автономии двух регионов, что отвергло центральное правительство президента Бийи. Некоторые сепаратисты взялись за оружие, что привело к ожесточенным столкновениям с правительственными силами.

Корреспонденты говорят, что приказ вряд ли успокоит англоязычных повстанцев, которые, ссылаясь на годы угнетения, настаивают на создании отдельной страны под названием Амбазония.

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