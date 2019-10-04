Тегеран, , 11:59 — REGNUM Посольству России в Иране известно о задержании в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик, и в настоящее время оно выясняет подробности этой ситуации. Об этом 4 октября заявил пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — приводит ТАСС слова Ганенко.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация, что российская журналистка Юлия Юзик, которая ранее работала в Иране корреспондентом, была задержана представителями Корпуса стражей Исламской революции в аэропорту Тегерана и, по предварительной информации, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.