Рига, , 11:44 — REGNUM Второй год у всех возвращающихся из эмиграции в Латвию есть возможность участвовать в конкурсе министерства среды и регионального развития страны, чтобы получить грант для развития собственного дела. Об этом пишет Dienas Business.

Максимальный размер субсидии для одного проекта составляет 10 000 евро. Одним из условий получения гранта является личный вклад в проект, а также, обязательство в течение трёх лет после начала платить в бюджет подоходный налог и взносы обязательного государственного социального страхования. Участники проекта могут рассчитывать на финансирование минимум 50% от объёма поданной заявки.

Известно, что в 2018 г. первоначальный интерес 170 человек, конвертировался в 17 заявок, из них министерство согласилось поддержать только 9 на общую сумму 75 775 евро.

Основной проблемой стало то, что заявители, на деле проживающие заграницей, по-прежнему были задекларированы в Латвии. Основными отраслями хозяйства, в которых собирались работать возвращающие, это металлообработка, продукты питания, строительство, туризм и гостиничный бизнес.