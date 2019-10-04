Киев, , 11:49 — REGNUM Принятие каких-либо решений, касательно статуса Донбасса, необходимо делать с учетом позиции России. Об этом 4 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Также депутат отметил, что не стоит обсуждать вынесение данного вопроса на референдум.

«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», — заявил Яременко.

Напомним, 1 октября в Минске представитель Украины подписал условия «формулы Штайнмайера» о реализации Минских соглашений. Сразу после этого представители ряда политических сил на Украине начали критиковать данное решение. Больше всего критике подвергается обязательство Киева ввести особый статуса Донбасса в составе Украины.