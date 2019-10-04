4 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Печерский районный суд разрешил военным прокурорам Генеральной прокуратуры Украины ознакомиться с документацией украинского Совета национальной безопасности и обороны с апреля 2014 года по сентябрь 2019 года. Большую часть этого времени СНБО возглавлял Петр Порошенко, как президент Украины. Прокуроры объясняют свой интерес расследованием массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей Украины. Но точно ли дело в этом?

Станислав Стремидловский, , 11:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные прокуроры Генеральной прокуратуры Украины получили добро Печерского районного суда Киева на получение доступа к документации украинского Совета национальной безопасности и обороны.

Формальным поводом для этого стало досудебное расследование, открытое 3 июня 2019 года Службой безопасности Украины. Речь идет о проверке информации о массовой выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей Украины. Как сообщают украинские издания, суд разрешил доступ к входящей документации, поступившей в период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года в СНБО из Главного управления разведки министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, СБУ, МВД и других государственных органов. Кроме того, прокуратура проверит материалы Национального института стратегических исследований, который по поручению СНБО проводил аналитические исследования с прогнозом «развития событий в западных областях и временно неподконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей в связи с массовой выдачей гражданам Украины паспортов иностранных государств (Венгрии, Румынии, Польши и России), а также письменных решений, стенограмм (протоколов) заседаний СНБО по указанным вопросам».

Однако «паспортная проблема», как минимум, в отношении венгерских и румынских паспортов существовала задолго до апреля 2014 года, о массовой выдаче польских паспортов слышать не приходилось и вовсе, а что касается российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской областей, то эта возможность появилась у них недавно, весной сего года. Поэтому возникает вопрос: в чем суть дела, которое ведут военные прокуроры? Ряд украинских изданий в этой связи играли на акцентах. Например, портал «Украинская правда» отмечал, что изучать будут «поручения председателя СНБО (то есть президента — ред.)». А информационное агентство УНИАН сопроводило свою новость таким бэкграундом: «Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто категорически отрицал, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы украинского Закарпатья или добиваться статуса автономии региона». То есть первое издание намекало, что идет атака на Петра Порошенко, который с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года являлся президентом Украины и, соответственно, председателем СНБО.

Петр Порошенко President.gov.ua

Второе издание под удар подставляло Венгрию. И сделанный этим изданием вывод имел все права на существование. Действительно, в последние годы между Будапештом и Киевом существовала серьезная напряженность, в том числе из-за закарпатских венгров. Однако 26 сентября, в день, когда Печерский районный суд вынес свое решение, в Нью-Йорке, на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины — Вадима Пристайко и Венгрии — Петера Сийярто. По сообщению пресс-службы украинского МИД, «стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновления работы Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В ходе встречи министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня». Венгерские коллеги, в свою очередь, привели слова Сийярто о том, что «диалог с новым украинским руководством легче, чем с предыдущим».

Глава венгерской дипломатии выразил надежду, что если стороны будут конструктивными, то смогут достичь результата, который удовлетворит и венгров, проживающих на Закарпатье. Ну, а Киев рассчитывает на то, что Будапешт перестанет блокировать дальнейшее сближение Украины с НАТО. При этом интересна позиция украинских властей в отношении двойного гражданства. Вот что заявил недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью украинскому порталу «Европейская правда»: «Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с Россией». На этом фоне активизация украинских военных прокуроров по «паспортной проблеме» выглядит не совсем логичной. Хотя можно допустить, что это тот случай, когда правая рука и левая — силовики и дипломаты — работают в различных режимах. Нельзя исключать и сознательную работу определенных политических сил по срыву попыток президента Украины Владимира Зеленского наладить отношения с соседними странами.

Гражданство Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем, есть также вероятность того, что истинная цель выемки документации СНБО лежит в плоскости зачистки предыдущей администрации. Желания выяснить, кто из сторонников Порошенко имеет заграничное гражданство и каких стран, после чего можно заняться поиском активов в тех государствах. Многое разъяснит реакция Венгрии, Польши и Румынии на действия Генеральной прокуратуры, будут ли они в принципе интересоваться этим делом. А пока ответ на вопрос «что происходит?» скрывается в «информационном тумане».