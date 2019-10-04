Ватикан, , 11:35 — REGNUM Министр религии Индонезии Лукман Хаким Сайфуддин имел возможность встретиться с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает Kompas.

Индонезийский министр пожал руку и провел беседу с папой Франциском.

Лукман Хаким Сайфуддин заявил, что Индонезия продолжает поддерживать религиозную умеренность для каждой религиозной общины, чтобы построить общую цивилизацию.

По этому случаю министр по делам религии Индонезии вручил папе римскому сувенир в виде мемориальной доски министерства по делам религии. В то время как папа римский Франциск вручил индонезийскому министру серебряную медаль с логотипом Ватикана.

Известно, что министр по делам религии прибыл в Рим 1 октября и пробыл там несколько дней. Помимо участия в публичном обращении папы римского Франциска к народу на площади Святого Петра в Риме, министр по делам религии также совершил ряд поездок, встретился с главой совета по межрелигиозному диалогу и посетил музей Ватикана, в котором находится уголок Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель центра молодежного движения «Ансор», базирующегося в Индонезии, Якут Чолил Кумас встретился с папой римским в Ватикане.

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