Заявление Владимира Путина не должно быть воспринято как указание вернуться на украинском направлении к информационной политике, действовавшей до 2014 года — это была вредная для России политика, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 октября, комментируя высказывания президента России о характере освещения событий на Украине в российских СМИ.

Владимир Путин на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Kremlin.ru

Москва, , 11:35 — REGNUM Как сообщалось ранее, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что российским СМИ не следует выставлять Украину в невыгодном свете. «Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе», — сказал президент России.

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«Понятно, что в идеале информация, которую дают российские телеканалы по Украине, должна быть объективной. Существуют, однако, пропагандистские задачи, и их диктует логика информационной войны. Эту войну не мы навязали Украине; это она радостно включилась в информационную войну Запада против нашей страны и нашего народа.

Тем не менее, даже перед лицом этой войны российские телеканалы до 2014 года упорно «выставляли» Украину именно в выгодном свете. Всё отрицательное, враждебное России и русским, шовинистическое ретушировалось, и ради интересов «дружбы и сотрудничества» рисовалась благостная картинка.

Если и появлялся какой-то негатив, то он приписывался «отдельным политикам». Получалось, что вся та бандеровшина, которая бурным цветом расцвела при президенте Ющенко, было насильно навязана украинцам властями, что люди шли на эти сборища против своей воли, чуть ли не под дулами автоматов каких-то абстрактных «националистов».

Да нет, добровольно они шли на эти сборища, добровольно включились в прославление украинских эсэсовцев и коллаборационистов. Понятно, что это происходило не на всей территории Украины. Но ведь и протесты против набиравшего силу украинского шовинизма тогда старались не показывать: покажешь протест, надо объяснить против чего он, — получится, что «выставляешь братскую страну и братский народ в невыгодном свете».

К чему привело такое «положительное» искажение действительности, мы знаем: к нашей неготовности парировать украинскую политическую и информационно-пропагандистскую угрозу.

Поэтому — да, есть власти, а есть народ, причем на Украине есть украинский народ и есть русский народ, и то, что с ними происходит (например, сейчас, когда всё образование переводится исключительно на украинский язык), надо показывать объективно. Остаётся надеяться, что смысловая посылка Владимира Путина не будет воспринята как указание вернуться на украинском направлении к информационной политике, существовавшей до 2014 года. Это была вредная для России политика», — отметил Михаил Демурин.