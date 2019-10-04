4 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 11:32 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На октябрь нынешнего года намечен визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Конкретная дата уточняется, дипломатические ведомства двух стран ведут серьезную подготовительную работу. В этой связи посол Саудовской Аравии в России Раид Халед Кримли заявил, что «господин Путин был первым главой российского государства, посетившим с официальным визитом Саудовскую Аравию в феврале 2007 года». Теперь готовится второй визит. Напомним, что в октябре 2017 года Москву с визитом посетил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Это был первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию. Так что по историческим меркам развитие отношений между двумя странами приобретает беспрецедентный характер.

Как в Москве, так и в Эр-Рияде частыми гостями стали делегации, представляющие различные ведомства и министерства, включая и их руководителей. Сейчас анонсировано подписание важных соглашений между двумя странами, касающиеся взаимодействия не только в энергетической сфере, но и в технологической, культурной, инвестиционной и экономической. Конечно, при этом активно развивается и политическое взаимодействие, когда стороны стали в доверительном режиме обмениваться мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке в целом и в отношении Сирии, Ирака, Персидского залива, палестино-израильского конфликта, Северной Африки в частности. При этом, как выясняется, позиции сторон часто совпадают, поскольку существует объективная заинтересованность в стабильности и безопасности в этом регионе, хотя налицо и сложные переплетения национальных интересов государств и сил региона, особенно между Саудовской Аравией и Ираном, с которыми Москва поддерживает дружеские взаимовыгодные отношения.

В этом уникальность ситуации. Дело в том, что противостояние Эр-Рияда и Тегерана имеет в регионе глубокие исторические корни. Время от времени две страны по разным причинам и исходя из разных внешнеполитических обстоятельств вступают в чуть ли не лобовое геополитическое противостояние, балансируя на грани вооруженного конфликта. Но в большинстве случаев США пытаются использовать в своих интересах Саудовскую Аравию для устранения так называемой «иранской угрозы», вплетая ее в сложную многофакторную игру в регионе, обостряя в том числе противоречия между арабами-суннитами и персами-шиитами. Бывает и так, когда Тегеран и Эр-Рияд выясняют отношения чужими руками и на чужой территории, например, в Сирии, что затрагивает интересы России. Вот почему Москва негласно и гласно намекала на возможность использования своих посреднических усилий для нормализации отношений между саудовцами и иранцами.

При этом были моменты, как вспоминает бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, когда «шло сближение» и «между Саудовской Аравией и Ираном уже лежал на столе проект соглашения в такой деликатной сфере, как сотрудничество в области безопасности», но «Западу через различные вбросы и «страшилки» удавалось снова поссорить стороны». Был случай, когда в октябре 2015 года в Вене на конференции по сирийскому урегулированию удалось усадить за стол переговоры делегации Саудовской Аравии и Ирана, но и тогда все сорвалось. Попытки примирить стороны предпринимались Турцией и Ираком. Однако все неудачно. Сейчас же Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия может поспособствовать Ирану и Саудовской Аравии разрешить конфликты и помириться, предлагая различные варианты решения проблемы. По его словам, «это могут сделать только сами наши друзья как в Саудовской Аравии, так и в Иране, мы можем только способствовать этому, создавать условия».

Конечно, Россия далека от выполнения «благотворительных» дипломатических миссий. Но она хорошо понимает, что без устранения напряженности между Эр-Риядом и Тегераном, двумя региональными центрами влияния, разорвать порочный круг насилия и террора, братоубийственных гражданских войн и разрушения государственности едва ли возможно. Страны региона переживают синдром глобальной смены баланса сил, а новые правила, соответствующие изменившемуся миропорядку, пока не сложились. Роль и влияние Египта в арабском мире заметно ослабла. Сирия и Ирак оказались в зоне внутренних противоборств. Турция, пытавшаяся реализовать проект «исламской демократии», не стала образцом для подражания. При этом по разным причинам в наиболее уязвимом положении, на наш взгляд, оказывается Саудовская Аравия, которая теряет веру и в американское покровительство.

В этих условиях Иран вышел на позиции главного противника саудовцев, многие процессы в регионе ныне протекают под знаком этого противоборства. Плюс к тому эскалация в Йемене, что показывает следующее: борьба за сферы влияния на региональном уровне уходит корнями не столько в соперничество мировых держав, сколько в историческую вражду на поле самого ислама. Сможет ли Россия нейтрализовать такую многослойную конфронтацию и внести элементы разрядки? Шансы есть, если склонить Эр-Риад и Тегеран к компромиссам хотя бы на первом этапе по Сирии (президент России заявил о недопустимости использования Саудовской Аравией и Ираном территории сирийского государства в качестве площадки для противостояний — С.Т.), а потом по Ираку, Йемену и вопросам безопасности в Персидском заливе. Другим моментом, способствующим поискам примирения, может стать наличие общего противника в лице международного терроризм, выступающего в регионе под флагом «Халифата».

Если Путину во время визита в Саудовскую Аравия удастся уговорить саудовцев, а вслед за ними и иранцев в необходимости хотя бы восстановления дипломатических отношений, это уже может рассматриваться как значительное политическое достижение. Или заручиться поддержкой Саудовской Аравии для возвращения Сирии в Лигу арабских государств. По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, которого цитирует РИА Новости, «у нас есть кредит доверия и от иранцев, и от саудовцев», а «предложение (о посреднической роли — ред.) есть уже давно, мы предлагали на российской территории провести такие встречи по инициативе министра иностранных дел России». То есть, сигналы посланы и предстоящий визит президента России в Саудовскую Аравию может придать импульс не только двусторонним отношениям и позволит перевести их на новый региональный уровень.