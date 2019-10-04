Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Государственная комиссия по подготовке к празднованию 30-летия независимости Казахстана создана указом президента республики Касым-Жомарта Токаева, который опубликован на сайте «Информационно-правовая система нормативных правовых актов Казахстана».

Постановлением президента также утвержден состав государственной комиссии и положение. Токаев поручил до 25 декабря 2019 года разработать Концепцию празднования 30-летия независимости республики. План мероприятий поручено разработать правительству Казахстана до 29 февраля 2020 года.

Отметим, День независимости отмечается в Казахстане ежегодно 16−17 декабря. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства».

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