Батуми, Грузия, 4 октября 2019, 11:27 — REGNUM Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Батуми, где вместе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и министром обороны Ираклием Гарибашвили осмотрел корабли береговой охраны Грузии. Глава МВД прокомментировал журналистам визит Альянса и отметил значение деятельности Грузии в укреплении безопасности в Черноморском регионе, передает 4 октября «Интерпрессньюс».
Гомелаури указал на значение визита Североатлантического союза, отметив, что это «четкий сигнал поддержки Грузии».
Отвечая на вопрос, планирует ли какая-либо из стран-членов альянса передать Грузии дополнительные корабли, Гомелаури ответил, что пока не может дать положительный ответ.
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