Батуми, Грузия, , 11:27 — REGNUM Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Батуми, где вместе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и министром обороны Ираклием Гарибашвили осмотрел корабли береговой охраны Грузии. Глава МВД прокомментировал журналистам визит Альянса и отметил значение деятельности Грузии в укреплении безопасности в Черноморском регионе, передает 4 октября «Интерпрессньюс».

Гомелаури указал на значение визита Североатлантического союза, отметив, что это «четкий сигнал поддержки Грузии».

Вахтанг Гомелаури «Мы осмотрели два судна, переданные нам США. Это корабли класса «Айленд», которые переданы береговой охране министерства внутренних дел. Я хотел бы подчеркнуть, что Грузия является надежным партнером НАТО, и мы участвуем в укреплении евроатлантической безопасности. Министерство внутренних дел отвечает за безопасность Черноморского региона, и наши корабли максимально вовлечены в процесс укрепления безопасности страны»

Отвечая на вопрос, планирует ли какая-либо из стран-членов альянса передать Грузии дополнительные корабли, Гомелаури ответил, что пока не может дать положительный ответ.

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