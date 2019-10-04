Брюссель, , 11:25 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет жить в Брюсселе в квартире площадью 25 квадратных метров, передает AFP в пятницу, 4 октября, со ссылкой на осведомленные источники.

Жилье выбрано по двум соображениям: оно находится рядом с офисом главы Еврокомиссии и оно является в достаточной мере безопасным.

Предшественник фон дер Ляйен (покинет свой пост 1 ноября) Жан-Клод Юнкер жил в Брюсселе в 50-метровых апартаментах в отеле, арендная плата составляла около 3200 евро в месяц.