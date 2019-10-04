Москва, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на юбилейный парад Победы 2020 года в Москве. Об этом 4 октября сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Также, как уточняет британский посол, чье мнение приводит ТАСС, решение о посещении юбилейного парада Победы Борисом Джонсоном будет им принято позже.

Отметим, что в 2020 году состоится юбилейный парад Победы в Москве, посвященный 75-летию разгрома фашистской Германии СССР в Великой Отечественной войне.