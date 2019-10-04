Лампедуза , Италия, , 11:21 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в пятницу, 4 октября, представит свой план по решению проблемы нелегальной миграции, передает информагентство ANSA.

План будет включать в себя ускоренный способ высылки из страны тех мигрантов, в отношении которых будет принято такое решение (в срок не более 4 месяцев).

Кроме того, предполагается расширить список так называемых «надежных стран», тех, пребывание в которых не будет считаться опасным для потенциальных мигрантов.

После выхода из состава правительства Италии «Лиги» Маттео Сальвини новое либерал-популистское правительство отказалось от полного закрытия границ страны для нелегальных мигрантов, однако рассчитывает на перераспределение потоков в другие страны ЕС, а также на ускоренную высылку мигрантов.

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