Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Высказывание российского президента Владимира Путина о Грете Тунберг заставило шведскую экоактивистку изменить описание своего профиля в Twitter. Прежде там были слова президента США Дональда Трампа.

В конце сентября школьница Грета Тунберг выступила в ООН, призвав мировое сообщество к переходу на возобновляемые источники энергии. Комментируя её призыв, Путин признался, что не согласен с такой позицией.

Российский лидер отметил, в частности, что Тунберг «никто не объяснил» сложность и многообразие современного мира, хотя она «добрая девочка и очень искренняя». После этого Грета изменила статус в «твиттере» на «добрая, но плохо информированная девочка».

Ранее школьница именовала себя «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Эту фразу Тунберг взяла из заявления о ней президента США Дональда Трампа.

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