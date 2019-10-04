Ашхабад, , 11:09 — REGNUM Собрание акционеров АО «Туркменсвязь» приняло решение отстранить от занимаемой должности председателя агентства Байрама Овезова, сообщает 4 октября агентство Orient.

Соответствующий документ направлен на рассмотрение президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Ожидается, что глава государства вынесет решение по данному вопросу на очередном заседании правительства 4 октября.

Напомним, 29 января президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал документ об учреждении министерства промышленности и коммуникаций, которое включило в себя несколько реорганизованных ведомств в рамках рыночных реформ. В структуру нового министерства также вошло министерство связи, которое было преобразовано в АО «Туркменсвязь». Главой компании стал министр связи Байрам Овезов.