Рига, , 11:03 — REGNUM Отвечая на вопрос журналистов портала Delfi: не видит ли проблемы лидер партии «Развития Латвии» и по совместительству министр регионального развития Юрис Пуце в высказываниях коллеги по кабинету, министра обороны и новоизбранного члена своей партии Артиса Пабрикса по поводу легионеров, Пуце сказал: «В своей речи он (Пабрикс) указал, что легионеры в принудительном порядке были призваны на службу в немецкой армии и, таким образом, стали жертвами Второй мировой войны. Героизм военных Артис Пабрикс упомянул в контексте конкретной битвы под Море. Не вижу противоречий с ценностями нашей партии».

Ранее министерство обороны Латвии на своей интернет-странице распространило речь Пабрикса с памятного мероприятия в честь павших воинов латышского легиона СС: «Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии». Артис Пабрикс также призвал почтить память павших легионеров, назвав их «гордостью латвийского государства и народа».

»Наша память о наших легионерах, героях — яркая и вечная», — сказал министр. Позже речь министра исчезла с сайта министерства обороны Латвии.

День легионера СС отмечается в Латвии 16 марта. Все последние годы совет правящей коалиции накануне даты принимает решение, запрещающее официальным лицам участие в памятных мероприятиях. 1 октября 2019 года президент Латвии Эгил Левитс выступил с инициативой учредить 17 марта день Памяти Национального Сопротивления. Если инициатива президента получит одобрение, проблема «деликатного свойства» в отношении национального легиона СС для латвийских властей будет снята.