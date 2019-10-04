Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Продолжение переговоров по Сирии, известных как астанинский процесс, обсудили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи. Об этом сообщил 4 октября журналистам официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Он напомнил, что накануне выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Токаев беседовал с Путиным, и вопрос астанинского формата поднимался на встрече. Лидеры подтвердили, что астанинский процесс будет продолжаться, и очередные переговоры намечены на октябрь.

«Конкретных дат еще нет», — пояснил казахстанский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, первые мирные переговоры по ситуации в Сирии с участием сирийской оппозиции и представителей власти, а также России, Турции и Ирана состоялись в Астане (ныне — Нур-Султан) в январе 2017 года. Владимир Путин, говоря 3 октября об успехах астанинского формата, допустил, что такой подход позволит решить и другие региональные кризисы.

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