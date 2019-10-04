Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Глава МИД Грузии Давид Залкалиани рассказал о деталях своей встречи с Сергеем Лавровым. Министр назвал прошедшую в Нью-Йорке встречу с главой МИД РФ своевременной и необходимой. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Залкалиани пояснил, что предложение провести переговоры с Лавровым на полях Генассамблеи ООН поступило от министра иностранных дел Швейцарии. Грузинская сторона поддержала эту идею, так как в формате ООН проходят переговоры в том числе между теми странами, у которых нет друг с другом дипломатических отношений. «Если спросить меня сегодня, я обязательно вновь сделал бы этот шаг», — отметил министр.

Залкалиани рассказал, что на встрече с Лавровым стороны договорились о продолжении работы в женевском формате. Также главы МИД обсудили вопрос о возможности возобновления прямых авиасообщений между странами. «Безусловно, об этом шел разговор, и, естественно, мы поприветствовали», — указал Залкалиани.

Напомним, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лавроваи Давида Залкалианисостоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны со времён вооружённой агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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