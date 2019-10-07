7 октября 2019 | Время чтения 17 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

Можно выделить несколько аспектов федеральной политики в отношении регионов в сентябре 2019 года, демонстрирующие приоритеты Кремля, которые могут оказать заметное влияние на оценку эффективности работы глав регионов в 2020—2021 годах.

Во-первых, очевидно внимание Центра к регионам с серьезным «весом» предприятий оборонно-промышленного комплекса в экономике. Показательно в этом смысле проведение заседания Военно-промышленной комиссии под председательством президента в Ижевске, а также участие Владимира Путина в прошедшем в Удмуртии Форуме оружейников. Призыв главы государства «сосредоточиться на выполнении программы импортозамещения в ОПК» является позитивным сигналом для подобных регионов.

Во-вторых, сохраняющееся внимание Кремля к вопросам цифровизации (эта тема среди прочих обсуждалась на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, прошедшем под председательством Владимира Путина). С большой долей вероятности в перспективе 2020−2021 годов реализация проектов в этой сфере может стать более значимым фактором для оценки деятельности губернаторов. Помимо прочего, этот фактор может быть учтен и рабочей группой по реализации нацпроектов, созданной под эгидой «Единой России», в рамках проведения независимого аудита ситуации в субъектах РФ — подобные мероприятия нередко пользуются заметным вниманием в региональном медиапространстве.

В-третьих, оценка эффективности работы губернаторов по организации помощи жителям регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вероятно, будет по-прежнему оставаться частью политической повестки в течение осени 2019 года и, вероятно, окажет значительное влияние на оценку дальнейших перспектив глав этих территорий, в том числе со стороны медийного и экспертного сообщества. Отметим резонанс от критики Владимиром Путиным деятельности дальневосточных губернаторов в этой сфере в ходе совещания в Кризисном центре МЧС.

Дмитрий Медведев на форуме «Среда для жизни города» Novreg.ru

В-четвертых, вопросы развития городского благоустройства и реализация инфраструктурных проектов в регионах. Значимым событием в этой сфере стал прошедший в Великом Новгороде форум «Среда для жизни: города», в котором приняли участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев, министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Значимой темой октября 2019 года, скорее всего, станет обсуждение возможных перестановок в губернаторском корпусе — прежде всего в регионах, в которых полномочия глав истекают в 2020 году. На этом фоне может произойти усиление внутриэлитной напряженности в тех регионах, позиции глав которых считаются наименее устойчивыми, — например, в Иркутской и Архангельской областях.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Изменение внутриэлитного баланса осенью 2019 года в первую очередь произойдет в регионах, в которых завершились региональные или резонансные муниципальные избирательные кампании.

Во-первых, в регионах, где прошли губернаторские выборы, подтвердившие полномочия главы регионов получили дополнительные возможности для усиления своего влияния и принятия решений, противоречащих интересам местных игроков. В одних случаях оппозиция, критикуя подобные шаги губернаторов, пока не имеет серьезных возможностей для противодействия такой политике. Так, в Курганской области была исключена процедура согласования с областной думой кандидатур вице-губернатора, руководителя Департамента агропромышленного комплекса и заместителя главы региона — начальника финансового управления, что вызвало большой скандал. Можно отметить и отставки мэров Магаса, Назрани и Малгобека в Ингушетии после утверждения в должности главы республики Махмуда-Али Калиматова.

В других случаях в ответ на решения главы региона в кадровой сфере его оппоненты организуют массовые протестные акции. Например, в Калмыкии назначение на пост мэра Элисты Дмитрия Трапезникова стало поводом для проведения народного схода под лозунгом «Это наш город». Хотя сами организаторы протестной кампании заявляли, что считают кандидатуру Трапезникова «навязанной» главе республики, эта кампания становится также поводом для демонстрации Бату Хасикову возможностей деятелей местной оппозиции. Можно провести параллели с протестной кампанией в Улан-Удэ, где выступления оппозиции против итогов выборов мэра города стали поводом для требований отставки главы республики Алексея Цыденова и активизации внутриэлитных конфликтов, обозначившихся еще на фоне кампании по выборам главы региона в 2018 году.

Бату Хасиков Kremlin.ru

В дальнейшем риск новых всплесков внутриэлитных конфликтов возрастает в регионах с недавно завершившимися избирательными кампаниями, где заметна сложная внутриэлитная конфигурация. Так, в конце 2019 — 2020 году нельзя исключать новых публичных конфликтов с вовлечением в них значимых региональных игроков в Калмыкии и, возможно, в Ингушетии.

Во-вторых, в центре региональных информационных кампаний оказывается проведение конкурсов на замещение должностей мэров ряда значимых городов, в том числе Пензы, Барнаула и Салехарда. Ранее прошла замена глав в Сочи, Тамбове и Туле. Эти перестановки будут иметь наибольшее влияние на внутриэлитную ситуацию в тех субъектах, где с соответствующими городами связаны наиболее значимые интересы региональных и федеральных игроков. Примером является Сочи, где новый мэр Алексей Копайгородский заявил о планах проведения масштабной земельной ревизии в городе.

В-третьих, расследование резонансных уголовных дел, затрагивающих представителей старых элит и, как правило, касающихся сферы недвижимости и застройки. Например, в Кировской области обсуждение дела о мошенничестве с землей в парке Победы стало поводом для призывов к отставке председателя регионального заксобрания Владимира Быкова.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

На позиции фигурантов рейтинга в сентябре 2019 года наибольшее влияние оказали итоги единого дня голосования, проведение крупных международных форумов, реализация инфраструктурных проектов, вопросы бюджетного планирования, а также публичные скандалы, затрагивающие социальную проблематику.

Наибольший рост в рейтинге демонстрируют губернаторы, в отношении которых не сбылись прогнозы ряда экспертов о проведении второго тура в возглавляемых ими регионах: глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 33-го на 22-е место) и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (с 68-го на 55-е место). Усиливаются позиции избранных губернаторов, возглавивших крупные или наиболее экономически значимые регионы: главы Башкирии Радия Хабирова (перемещается с 16-го на 13-е место), главы Челябинской области Алексея Текслера (с 28-го на 23-е место). Кроме того, усиливается влияние Махмуда-Али Калиматова, утвержденного в должности главы Ингушетии решением Народного Собрания республики (с 74-го на 62-е место). Укрепляются позиции губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова (с 34-го на 32-е место), главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 44-го на 41-е место), губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 52-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Андрей Чибис Gov-murman.ru

На фоне победы кандидатов ЛДПР на выборах в Хабаровском крае укрепляются позиции губернатора региона Сергея Фургала (с 78-го на 73-е место).

Действие предвыборной мобилизации и специфического доверия врио заканчивается, влияние избранных губернаторов в большей степени зависит теперь от долгосрочных факторов. Традиционно теряют позиции избранные губернаторы, возглавившие небольшие периферийные регионы, а также субъекты, характеризующиеся серьезными социально-экономическими проблемами и заметным риском возникновения внутриэлитных конфликтов: глава Курганской области Вадим Шумков (с 25-го на 28-е место), губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 28-го на 30-е место), глава Курской области Роман Старовойт (с 29-го на 33-е место), губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 47-го на 50-е место), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (с 57-го на 63-е место), губернатор Забайкальского края Александр Осипов (с 65-го на 69-е место), глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (с 67-го на 78-е место), а также возглавивший Кабардино-Балкарию по итогом голосования в парламенте республики Казбек Коков (с 45-го на 48-е место).

После проведения Тюменского нефтегазового форума укрепляются позиции губернаторов Тюменской области Александра Моора (с 10-го на 9-е место), Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 11-го на 10-е место) и главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 20-го на 19-е место). Несмотря на проведение в Приморском крае Восточного экономического форума, незначительно теряет позиции глава региона Олег Кожемяко (с 9-го на 11-е место).

Вновь укрепляет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 30-го на 26-е место) — на фоне заявлений о том, что в регионе должен быть принят бездефицитный бюджет и снижен объем госдолга примерно на 15 млрд. рублей. При этом теряет позиции глава Якутии Айсен Николаев (с 38-го на 45-е место) — после сообщений о том, что республика стала лидером по росту объема госдолга за период с июля 2018 по июль 2019 года.

Александр Усс Krskstate.ru

Теряет позиции губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 15-го на 17-е место), призыв которого не надеяться только на государственную пенсию встретил негативную реакцию общественности. Сообщения о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле негативно сказываются на позициях губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (с 27-го на 31-е место). На фоне слухов о скорой отставке теряет влияние губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 81-го на 85-е место). При этом на фоне требований отставки председателя заксобрания Кировской области Владимира Быкова укрепляются позиции губернатора региона Игоря Васильева (с 70-го на 67-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в августе Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,20 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,75 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,82 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 4 6,70 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 5 6,63 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 6 6 6,25 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 7 7 6,14 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 8 8 6,00 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 9 10 5,88 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 11 5,86 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 11 9 5,78 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 12 12 5,71 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 13 16 5,63 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 14 14 5,57 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 13 5,55 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 16 17 5,50 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 17 15 5,47 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 18 18 5,45 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 19 20 5,40 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 20 19 5,38 Сильное влияние Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 21 21 5,33 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 22 33 5,30 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 23 28 5,27 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 24 22 5,25 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 25 23 5,21 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 26 30 5,19 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 27 24 5,15 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 28 25 5,12 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 29 31 5,10 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 30 26 5,06 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 31 27 5,03 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 32 34 5,00 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 33 29 4,97 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 34 37 4,95 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 35 32 4,90 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 36 36 4,88 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 37 43 4,84 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 38 35 4,80 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 39 39 4,78 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 40 40 4,75 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 41 44 4,70 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 42 46 4,69 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 43 41 4,65 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 44 42 4,63 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 45 38 4,60 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 46 48 4,57 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 47 52 4,55 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 48 45 4,51 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 49 50 4,45 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 50 47 4,42 Среднее влияние Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 51 49 4,38 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 52 51 4,35 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 53 58 4,30 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 54 55 4,27 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 55 68 4,23 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 56 53 4,18 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 57 56 4,12 Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя 58 59 4,05 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 59 61 4,00 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 60 54 3,95 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 61 63 3,86 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 62 74 3,80 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 63 57 3,77 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 64 64 3,75 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 65 66 3,71 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 66 62 3,68 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 67 70 3,64 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 68 71 3,57 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 69 65 3,50 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 70 72 3,45 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 71 69 3,42 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 72 60 3,37 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 73 78 3,33 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 74 73 3,30 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 75 75 3,28 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 76 77 3,25 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 77 80 3,21 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 78 67 3,19 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 79 76 3,15 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 80 79 3,12 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 81 82 3,10 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 82 84 3,07 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 83 85 3,00 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 84 83 2,86 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 85 81 2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в августе 2019 года