Анкара, , 10:50 — REGNUM Боевые подразделения из США и Турции начали третье совместное наземное патрулирование территорий в Сирии 4 октября. Об том передает Anadolu Ajansı со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

Сообщается, что патрулирование проходит в районах к востоку от реки Евфрат и является частью плана по созданию зоны безопасности. Совместный патруль начал движение в районе Эт-Телль-эль-Абьяд, он состоит из колонн бронетехники, которую сопровождают беспилотники.

Напомним, второе совместное патрулирование военнослужащими США и Турции в Сирии проходило 26 сентября. Оно продлилось около 3,5 часов. О каких-либо инцидентах не сообщалось.

Также стоит отметить, что вооруженные подразделения США и Турция ранее вторглись на территорию Сирии без согласования с легитимным руководством данной страны.