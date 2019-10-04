Джакарта, , 10:41 — REGNUM Политический деятель партии «Голкар» Бамбанг Сусатио был окончательно выбран в качестве председателя Народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии, высшего законодательного органа страны, на период 2019—2024 годов после единодушной поддержки всех фракций, сообщает информационное агентство Antara.

Пленарное заседание НКК с повесткой дня избрания председателя конгресса состоялось в Джакарте вечером 3 октября. Оно проходило под председательством временного главы НКК Абдула Вахаба Далимунта. После открытия пленарного заседания Абдул Вахаб Далимунт выступил с вступительным словом и предоставил 10 имен кандидатов на пост главы НКК Индонезии на основе списка имен, представленных каждой фракцией.

Известно, что 647 депутатов НКК, присутствовавших на пленарном заседании, согласились с кандидатурой Бамбанга Сусатио, который сменил на этом посту Зулкифли Хасана.

Напомним, Бамбанг Соэсатио ранее занимал должность спикера Совета народных представителей, парламента страны.

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