Вильнюс, , 10:33 — REGNUM В Литве сегодня, 4 октября, официально завершаются учения по защите гражданского населения на случай аварии на ещё недостроенной БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В них приняли участие порядка 300 должностных лиц из 24 различных госучреждений, а добровольцами, на которых учились проводить эвакуацию, дезактивацию и прочие меры, стали школьники.

Белорусская АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Настоящие таблетки с йодом во время учений детям также не раздавали. Вместо них — конфеты.

На специальной интерактивной карте департамента противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы в интернете все четыре дня транслировалось, как радиоактивное облако сразу после взрыва драматически «поплыло» строго на запад, в начале накрыв Вильнюс, затем, строго по прямой до Каунаса, Клайпеды, и ушло в Балтийское море. В зоне поражения — почти 1,4 млн жителей Литвы.

А ещё весь север российской Калининградской области, с Советском, Краснознаменском, Рыбачьим и ещё десятками населённых пунктов.

Правда, на деле оказалось, что восточный ветер для этого региона — крайне редкое явление. Практически всегда, за очень редким исключением, он западный, северо-западный, северный, а в районе Вильнюса — и вовсе юго-западный. В общем, любой, только не восточный.

Как в этом регионе распределяются потоки ветра в режиме живого времени можно наблюдать на десятках открытых специализированных ресурсах в интернете. Ветер почти всегда дует со стороны Балтийского моря, идёт вдоль побережья Латвии с севера, как бы «закручивается» в Литве, меняя направление на западный, у Вильнюса вновь «закручивается», становясь юго-западным.

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Вероятность того, что «радиоактивный ветер» в случае гипотетической аварии может дуть со стороны Белоруссии в сторону Литвы такая же, как вероятность падения на Вильнюс метеорита: ЧП должно случится при двух только чисто теоретически возможных составляющих — сама авария плюс восточный ветер. Вместе эти два компонента и равны вероятности гибели столицы Литвы от, например, астероида.

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В Литве ранее это признавали, однако в 2018 году провели некое «исследование», не представляя детальной информации, где заявили, что суммарно за год вероятность восточного ветра 36%. На каких основаниях был сделан такой вывод, проверить невозможно, а архив направления ветра в Литве по дням в открытых источниках, включая архив самой литовской гидрометеорологической службы, говорит об обратном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».