Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Нижнем Тагиле общественные слушания по строительству нового мусороперерабатывающего комплекса рядом с Кушвинским полигоном отходов в Рогожино завершились скандалом. Как сообщает местное издание «Тагил-сити», мероприятие проходило вечером 3 октября в здании администрации Ленинского района Нижнего Тагила.

На общественные слушания неожиданно пришли более двухсот человек, из-за чего мероприятие пришлось перенести из кабинета в зал заседаний. На обсуждение был вынесен вопрос о статусе территории, на которой предполагается строительства комплекса. На данный момент участок предназначен для свалки.

Однако в ходе собрания несколько человек из зала начали перебивать докладчика, а одна из участниц вовсе вышла к трибуне, требуя слова. В результате обсуждения пришлось свернуть до завершения выступлений докладчиков.

В итоге большинство участников выступили против перевода участка полигона в территорию земли промышленного назначения.

Отметим, что общественные слушания носят рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что проект нового мусоросортировочного комплекса практически согласован и в середине октября будет отправлен на государственную экспертизу.

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