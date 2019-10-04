Махачкала, , 10:29 — REGNUM Ряды Вооруженных сил России в рамках осенней призывной кампании 2019 года пополнят 3075 новобранцев из Дагестана. Количество призывников из региона по сравнению с весенним периодом увеличилось на 150. Об этом 3 октября на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Даитбег Мустафаев.

Военком рассказал, что вызову на призывные комиссии подлежат более 50 тыс. дагестанцев, после чего будет принято решение о направлении их на службу, пишут «Махачкалинские известия». В армию отправятся молодые люди, которых комиссия признает годными при наличии достаточного образования или специальности.

На сегодняшний день, по словам Мустафаева, отобрано более 1 тыс. призывников, желающих служить по контракту вместо срочной службы. Кроме того, 200 новобранцев из республики вступят в ряды войск Росгвардии. Вместе с тем, как отметил военком, по состоянию на 1 октября в Дагестане в розыске находятся более 3 тыс. призывников-уклонистов.

Напомним, осенняя мобилизация в России традиционно стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. На военную службу со всей страны направят около 132 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Дагестане, как и в других регионах Северного Кавказа, наблюдалась тенденция на снижение квоты для призыва на срочную службу. Так, за весь 2018 год отдать долг Родине отправились лишь около 2,6 тыс. дагестанцев. Однако в текущем году наметился обратный процесс, и квота в Дагестане пошла на довольно ощутимый рост.

Бытовало мнение, что в России есть «негласное указание» меньше брать на службу выходцев с Кавказа из-за не самого примерного их поведения и частых межнациональных конфликтов среди военнослужащих. Однако 12 сентября во время визита в Дагестан президент РФ Владимир Путин опроверг подобные заявления и подчеркнул, что Вооруженным силам России нужны мужчины с Кавказа.

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