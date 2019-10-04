Джакарта, , 10:09 — REGNUM Посол Германии в Индонезии Питер Шуф заявил, что Берлин и Европейский союз (ЕС) надеются, что Индонезия продолжит путь демократии, сообщает Sindonews.

«У Германии и ЕС есть послание для вас, продолжайте путь демократии, разнообразия, открытости, на благо всего индонезийского народа, а также как часть наследия покойного президента Бухаруддина Юсуфа Хабиби», — заявил посол, выступая с речью на годовщине объединения Германии 3 октября.

Питер Шуф отметил, что президент Бухаруддин Юсуф Хабиби проложил путь к демократии в Индонезии, осуществляя демократические преобразования, гарантируя свободу слова, освобождая политических заключенных и работая для примирения с соседними странами. Он создал основу для больших успехов Индонезии за последние 20 лет.

«У него (Хабиби) были глубокие знания немецкого общества и культуры. Его отсутствие на этом мероприятии, куда он регулярно приходил, очень болезненно», — добавил посол Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался на 84-м году жизни 11 сентября 2019 года.

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