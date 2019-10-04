Горно-Алтайск, , 09:53 — REGNUM Процесс распределения руководящих постов в региональном заксобрании Республики Алтай продолжится на следующей сессии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Эл Курултая, на заседании 3 октября удалось выбрать председателей пяти комитетов.

Руководителями четырёх комитетов — по экономической, финансовой и налоговой политике; по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике; по здравоохранению и социальной защите; по национальной политике, образованию, культуре стали представители «Единой России». Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Ромашкин возглавил комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению.

«Выборы председателей комитетов по аграрной политике, по экологии и природопользованию и заместителя председателя Комитета по экономической, финансовой и налоговой политике будут проведены на очередной сессии Госсобрания-Эл Курултай», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, заседание началось со скандала — большинство депутатов отказалось принимать «гарантии тайности голосования», предложенные для того, чтобы никто не мог контролировать процесс. В результате 15 оппозиционных парламентариев вышли из зала. Виктор Ромашкинпояснил, что они несогласны с тем, что все руководящие и оплачиваемые посты в парламенте намерены забрать единороссы.

Читайте также: Вторая сессия Госсобрания Республики Алтай началась со скандала