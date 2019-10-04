Париж, 4 октября 2019, 09:40 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр национального образования Жан-Мишель Бланкер и государственный секретарь при главе МИД страны Жан-Батист Лемуан представили меры по развитию французского образования за рубежом, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Правительство Франции намерено привлечь большее количество учащихся путем продвижения качественного французского образования, внедрения цифровых технологий, развития текущей международной сети учреждений, подготовки квалифицированных учителей-носителей языка.
Известно, что посольства будут реализовывать планы развития французского образования за рубежом, адаптированного к местным условиям.
Кроме того, власти Франции выделят дополнительные бюджетные средства агентству французского образования за рубежом (AEFE) в размере 25 млн евро.
Напомним, 20 марта 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон представил стратегию французского языка. Глава государства поставил цель удвоить число учащихся во французских школах за рубежом к 2030 году.
В настоящее время 522 французских учебных заведения за рубежом обучают 370 тыс. учеников в 139 странах. 35% учащихся — граждане Франции, проживающие за границей, и 65% — иностранные студенты, чьи семьи выбрали французское образование для своих детей.