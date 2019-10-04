Москва, , 09:32 — REGNUM В Совфеде ожидают реакции Совета Европы и ОБСЕ на решение Украины о переходе всех русскоязычных школ на украинский язык.

«Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее — Россию ещё с какого-нибудь бока обсудить?» — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Так сенатор прокомментировал то, что со следующего учебного года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

«Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора», — отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава министерства образования Украины Анна Новосад также отметила, что в таких школах будет возможность изучать родной язык «нацменьшинства», однако основное обучение будет проходить на украинском языке.

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