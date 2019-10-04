Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM Бланки листов опроса по выбору места строительства нового храма в Екатеринбурге получила городская избирательная комиссия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Каждый опросный лист будет заверен печатью избирательной комиссии Екатеринбурга, после чего поступит на участки для проведения опроса.

Напомним, что опрос по выбору места строительства храма в честь святой Екатерины состоится 13 октября. В городе будут работать 51 пункт. Жителям Екатеринбурга предлагается сделать выбор из двух площадок. Это участок за Макаровским мостом и территория на месте бывшего приборостроительного завода по улице Горького, 17.