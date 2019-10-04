Киев, , 09:21 — REGNUM На Украине сегодня, 4 октября, обсуждают принятое накануне решение президента Владимира Зеленского назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог Дмитрий Корнейчук напоминает, что Данилов — это «бизнесмен из Луганска», которого связывают тесные отношения с политиком и бизнесменом, экс-депутатом Рады Михаилом Бродским, а Бродского, в свою очередь, с Коломойским.

«Поэтому можно предположить, что Данилов — это человек, лояльный в первую очередь Коломойскому. А значит, выгнав из СНБО Данилюка, Коломойский дополнительно укрепил свои позиции возле «тела» Зеленского», — отмечает эксперт, подчеркивая, что в проекте госбюджета-2020 на нужды СНБО предполагается выделить 28 млрд гривен.

Также украинские медиа приводят фрагменты резонансного интервью, которое Данилов, на тот момент депутат партии Тимошенко «Батькивщина», дал в 2007 году изданию «Украинская правда». Материал начинается с двух мнений неназываемых украинских политиков того времени: «Да Леша какой-то обиженный на жизнь…» и «Леша — это самый трезвомыслящий у нас человек».

Помимо обсуждения внутриполитических моментов, Данилов значительное внимание уделяет вопросу России:

«У России сегодня задача — необходимо забрать Луганскую, Донецкую область и Крым. Остальное им не надо, потому что они уже научены горьким опытом. В свое время, по-моему, Сталин сказал: «Кто присоединит Галичину, тот развалит империю»…

Почему им нужна Луганская и Донецкая область? Потому что ситуация по энергоносителям — это вопрос номер один в мире. А на территории Луганской и Донецкой области залежи угля — на 600 лет. Это следующий вид энергетики, который будет получать колоссальное развитие в ближайшие 15−20 лет. И Украину разрывают на две части: с одной стороны — Россия, с другой — Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться».

Относительно Крыма нынешний секретарь СНБО подробно остановился на теме базирования там российского флота в «украинские» времена.

«Я могу сказать, что сегодня мы стоим очень недалеко от югославского варианта. Вот недавно в Мюнхене было выступление Владимира Путина. Скажите пожалуйста, где в политике, в Верховной Раде, в секретариате президента, проходило обсуждение этого выступления? А он там между строк прямо сказал, что «мы не собираемся выходить из Крыма в 2017 году, Украина является нашим протекторатом, и уступать кому-то мы не собираемся»… Я общаюсь со многими своими коллегами: «Скажи, вы представляете себе, каким образом в 2017 году из Севастополя будет уходить российский флот? Вы вообще представляете эту картину? Я — слабо!»… Куда они будут уходить? Значит, что будет делать Россия? Она будет всячески, всеми возможными и невозможными методами пытаться там остаться. И об этом надо прямо говорить».