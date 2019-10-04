Токио, , 09:26 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности прийти «к расцвету» отношений между Россией и Японией после решения территориального вопроса. Он заявил об этом 4 октября в своей программной речи на внеочередной сессии парламента Японии.

«Я намерен, решив территориальную проблему и заключив мирный договор на основе совместной декларации 1956 года, прийти к расцвету больших возможностей японо-российских отношений», — заявил Абэ в своей речи, трансляция которой велась по парламентскому интернет-каналу.

Также он отметил, что Россия и Япония в настоящее время ведут совместную хозяйственную деятельность на четырех островах курильской гряды и граждане Японии получили возможность посещать могилы своих предков с помощью авиатранспорта.

«Двусторонние договоренности (между Россией и Японией по территориальному вопросу) определенно продвигаются вперед», — заключил Синдзо Абэ.

Отметим, договоренность о совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил была достигнута во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. По её условиям данная деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.