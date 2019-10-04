Москва, , 09:14 — REGNUM Работы по строительству на севере Европейской части России двух новых станций, предупреждающих о ракетной атаке, будут завершены в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении строятся в Коми и Мурманской области, они будут первыми такими сооружениями на Крайнем Севере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ страны приоритетами для российских Вооруженных сил.

Читайте также: Шойгу назвал приоритеты для Вооруженных сил России