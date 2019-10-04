4 октября 2019 | Время чтения 4 мин

В течение многих лет наблюдатели, затаив дыхание, обсуждали будущий потенциал Азии. Будущее уже наступило. Мы вступили в «азиатский век», как выразился специалист по международным отношениям из Индии Параг Ханна. Нет пути назад.

Максим Исаев, , 09:40 — REGNUM В XIX веке мир был европеизирован. В XX веке он был американизирован. Теперь он азиатизируется — и гораздо быстрее, чем вы думаете, пишут Джонатан Войцель и Джонгмин Сеонг в статье для издания Project Syndicate.

Азия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: American Conservative: борьба США за демократию имеет неприглядную сторону

Подъём в Азии шёл быстрыми темпами. Данный регион, в котором проживает более половины населения мира, в течение одного поколения поднялся с низкого уровня доходов до среднего уровня. К 2040 году на долю данного региона, вероятно, придётся более 50% мирового ВВП и почти 40% мирового потребления.

Новые исследования Глобального института McKinsey показывают, насколько быстро глобальный центр тяжести смещается в сторону Азии. Сегодня регион расширяет свою глобальную долю торговли, капитала, знаний, транспорта, культуры и ресурсов. Из восьми типов глобальных трансграничных потоков только отходы движутся в противоположном направлении. Это говорит о решение Китая и других азиатских стран сократить импорт мусора из развитых стран.

Корабль с мусором в гавани Виктория в Гонконге. Китай Calpaclab.com

На долю Азии сейчас приходится около трети мировой торговли товарами по сравнению с примерно четвертью десять лет назад. Примерно за тот же период доля глобальных пассажирских авиаперевозок возросла с 33% до 40%, а доля потоков капитала увеличилась с 13% до 23%. Эти потоки способствовали росту городов Азии. В регионе находится 21 из 30 крупнейших городов мира, а также четыре из десяти самых посещаемых городов мира. Инвесторы начинают направлять свои средства на развитие менее известных городов Азии. Например, в Янгоне (Мьянма) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в наукоемкие отрасли составили в 2017 году $2,6 млрд, однако ещё в 2007 году ПИИ были близки нулю.

Точно так же небольшой индонезийский город Бекаси, расположенный недалеко от Джакарты, превратился в Детройт Индонезии — центр индонезийской автомобильной и мотоциклетной промышленности. За последнее десятилетие прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность города росли в среднем на 29% в год. В 2017 году индийский город Хайдарабад зарегистрировал более 1 тыс. 400 патентов, он быстро догоняет Бангалор — индийскую Силиконовую долину.

Прогрессу Азии способствуют не только широкие внешние потоки, но и динамично развивающиеся внутрирегиональные сети. Около 60% всей торговли товарами в азиатских странах происходит внутри региона, чему способствует растущая интеграция азиатских цепочек поставок. Внутрирегиональное финансирование и инвестиционные потоки также растут, причём более 70% финансирования азиатских стартапов поступает из региональных стран.

Что заставляет эти потоки работать, так это богатое разнообразие региона. На самом деле существует по крайней мере четыре «Азии», которые находятся на разных этапах экономического развития. Всё это играет уникальную роль в глобальном подъёме региона.

Производство электроники. Южная Корея

К «первой Азии» относится Китай, который предоставляет своим соседям инновации и возможность интеграции. В 2013−17 годах на долю КНР пришлось 35% от общего объёма внешних ПИИ в Азии, причём около четверти этих инвестиций пошли в другие страны Азии. Китай обладает быстро растущим инновационным потенциалом, в 2017 году на долю Китая пришлось 44% мировых патентных заявок.

Вторая группа азиатских стран — «Передовая Азия» — также имеют в своём распоряжении технологии и капитал. На эти страны пришлось 54% общего регионального оттока ПИИ в 2013−17 гг. Одна только Южная Корея обеспечивала 33% всех ПИИ во Вьетнам. На долю Японии пришлось 35% ПИИ, поступивших в Мьянму, и 17% — на Филиппины.

Затем следует «Развивающаяся Азия», которая включает относительно разнообразную группу небольших азиатских стран с развивающейся экономикой, которые предоставляют не только рабочую силу, но и обладают потенциалом для увеличения производительности и уровня потребления. Эти экономики глубоко интегрированы со своими региональными соседями: средний уровень внутрирегиональных потоков товаров, капитала и людей составляет 79%, что является самым высоким показателем среди четырёх «Азий».

Напротив, четвертая группа — «Пограничная Азия и Индия» — имеет самую низкую среднюю долю внутрирегиональных потоков, составляющую всего 31%. Но эта цифра, отражающая наличие исторических связей с европейскими странами, Ближним Востоком, Африкой и Соединёнными Штатами, будет только расти, поскольку эти страны, которые исторически были менее интегрированы со странами региона, начинают устанавливать более тесные связи со своими азиатскими соседями. Эта группа может много чего предложить своим соседям, включая относительно молодую рабочую силу, которая важна для растущего азиатского рынка импорта, и растущий средний класс, который может выступить в качестве нового рынка для регионального экспорта.

Китайский контейнеровоз Buonasera

Читайте также: Bloomberg: Трамп добился нового «триумфа» в торговой войне с КНР?

Различия между четырьмя «Азиями» дополняют друг друга, а интеграция превращается в мощную движущую силу прогресса. Например, по мере старения рабочей силы в одной стране, страна с более молодым населением заполняет этот пробел. Средний возраст населения Индии в 2015 году составлял 27 лет по сравнению с 37 — в Китае и 48 — в Японии. Ожидается, что к 2050 году средний возраст населения Индии достигнет всего 38 лет.

В течение многих лет наблюдатели, затаив дыхание, обсуждали будущий потенциал Азии. Будущее уже наступило. Мы вступили в «азиатский век», как выразился специалист по международным отношениям из Индии Параг Ханна. Нет пути назад.