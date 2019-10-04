Париж, , 08:55 — REGNUM Франция, Великобритания и Германия призвали к закрытому заседанию Совета Безопасности ООН после последних запусков ракет КНДР, сообщает Le Figaro.

Известно, что первоначально запланированная на 4 октября встреча, как ожидается, состоится только в начале следующей недели. Просьба о заседании поступила в связи с тем, что в эти выходные в Швеции планируется провести переговоры между США и КНДР по ядерному вопросу.

«Мы очень обеспокоены последним сообщением о запуске ракет со стороны КНДР, который представляет новое и явное нарушение резолюций Совета Безопасности», — сообщает источник.

Издание отмечает, что в Северной Корее объявили о запуске «новой фазы» оружейных программ.

Напомним, в настоящее время в отношении КНДР действуют три режима экономических санкций, принятых ООН в 2017 году, чтобы остановить программы создания ядерного оружия и баллистических ракет. Они включают ограничения на импорт нефти и запрет на экспорт угля, рыбной продукции или текстиля.