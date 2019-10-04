Новосибирск, , 08:51 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «Об изменении вида населенного пункта». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Принимая во внимание обращение главы рабочего посёлка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 19 июня 2019 года, постановляю: изменить в муниципальном образовании рабочий посёлок Горный Тогучинского района Новосибирской области вид населённого пункта посёлок Ермачиха на деревню Ермачиха», — говорится в постановлении.

Отметим, что в настоящее время посёлок Ермачиха входит в состав городского поселения рабочий посёлок Горный.