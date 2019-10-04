Вашингтон, 4 октября 2019, 08:56 — REGNUM Стремление Турции к приобретению собственного ядерного оружия может превратиться в очередной кошмар для Запада, заявил старший научный сотрудник Брукингского института Омер Таспинар в статье для издания Syndication Bureau.
По словам эксперта, пока что это только мечты, но если Анкара действительно начнёт стремиться к приобретению ядерного оружия, это превратиться «в очередной кошмар для отношений между Турцией и Западом».
Напомним, впервые Эрдоган заговорил о необходимости наличия собственного ядерного оружия в 2019 году, когда выступил с речью, посвящённой 100-летней годовщине начала войны за независимость Турции.
На прошлой неделе Эрдоган затронул данный вопрос в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Эрдоган заявил, что обладание ядерным потенциалом должно быть или запрещено для всех, или разрешено для всех.
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