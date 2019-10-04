Кампала, , 08:48 — REGNUM Шесть человек были арестованы в Уганде за ношение красных беретов после того, как этот вид головных уборов был официально запрещен ранее на этой неделе. Об этом информационному агентству Reuters сообщил глава «Движения народной власти» Бобби Вайн.

Бывший музыкант и лидер оппозиции Бобби Вайн, возглавляющий «Движение народной власти», который надеется занять место действующего президента Йовери Мусевени на предстоящих выборах в Уганде, назвал берет «символом сопротивления».

Вайн, настоящее имя которого Роберт Кягуланьи, пользуется популярностью среди молодых угандийцев, и шестеро арестованных считаются его сторонниками, передает агентство. Они были задержаны в южном пригороде Кампалы во время пресс-конференции, на которой они публично осуждали запрет.

В полиции сообщили, что шестеро были арестованы за организацию незаконного собрания без предварительного уведомления полиции.

«Молодые люди подчеркивали, что мы никого не оскорбляем, когда носим эти береты», — сказал представитель «Движения народной власти» Джоэл Сененьи.

В понедельник, 30 сентября, представители правительства страны заявили, что красные береты предназначены только для военного использования, и любые гражданские лица, которые будут их носить, будут преследоваться по военному законодательству.

Бобби Вайн, однако, поощряет людей продолжать носить красные береты, заявляя, что это «не преступление».

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