Киев, 4 октября 2019, 08:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести разведение войск вдоль всей линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября в эфире телеканала «1+1».
Напомним, в данный момент разведение войск осуществлено в районе населённого пункта Станица Луганска (ЛНР). Планируется разведение ещё на двух участках фронта общей протяжённостью 3 км в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины заявили, что условием для начала процедуры разведения является отсутствие обстрелов в течение одной недели.
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