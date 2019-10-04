Сочи, Краснодарский край, , 08:43 — REGNUM Азиатское экономическое чудо может оказаться «колоссом на глиняных ногах», если не будут приняты комплексные решения многогранных вызовов безопасности. Об этом 3 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на валдайском клубе в Сочи, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Без коллективных усилий вместо «азиатского века процветания» можно получить «азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для всего Земного шара», — заявил казахстанский лидер.

Токаев считает, что эффективную архитектуру безопасности можно построить только при взаимодействии Востока и Запада. В частности, президент предложил объединить потенциалы ОБСЕ и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября состоялась пленарная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай», в которой приняли участие король Иордании Абдулла II, президент России Владимир Путин и главы Азербайджана и Филиппин Ильхам Алиев и Родриго Дутерте.

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