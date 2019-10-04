Гавана, , 08:40 — REGNUM Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель намерен посетить Москву уже в октябре. Об этом журналистам заявил сам кубинский лидер 3 октября после завершения переговоров с главой правительства России в Гаване, передает ТАСС.

Диас-Канель сообщил, что визит запланирован на конец месяца. Он также рассказал, что передал российскому лидеру особые приветствия и пригласил его посетить Кубу.

Напомним, визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу был запланирован на 3−4 октября. Как сообщалось на сайте российского правительства, в Гаване планируется подписание ряда коммерческих контрактов.